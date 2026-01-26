女優の古川杏（23）が25日までに、インスタグラムを更新。運転免許証を更新したことを報告した。古川は「免許証更新しました」とつづり、免許証の写真の部分を公開した。この写真にフォロワーからは「免許写真もかわいいって何?」「免許の写真が、ここまで可愛い人初めて見た」「免許証写真でこのレベルはすごい」「すごい美しすぎる」「あんちゃんは免許までかわいいなあ」とコメントが寄せられている。古川は02年12月1日生まれ、