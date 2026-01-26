グラビアアイドルの小山玲奈（31）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアの水着ショットを投稿した。「いい湯だな…♪銭湯撮影会のデータもらったので載せてきます♪」と、銭湯での茶色のひもビキニ水着姿を公開。赤富士の銭湯絵を背に、湯船に腰かけたろ、曲線美を強調するポーズをとったりしたショットを披露した。脱衣所や洗い場ではオレンジ色の丈の短いトップスに、茶色のホットパンツ姿をアップ。肩ひもや胸