グラビアアイドルの「じゅなた」こと小坂田純奈（28）が25日にまでに、インスタグラムを更新。ビキニ姿を投稿した。小坂田は「週6で飲んでもこの腹筋」とコメントし、ビキニ姿で引き締まった腹筋とむっちりと美バストを披露した。続けて「12月から忘年会と新年会で酒飲みすぎて太ったと思ってたけど、ギリギリ保たれてた!笑」とコメントした。この投稿にフォロワーからは「マジでそれはリスペクト」「引き締まってて綺麗」「健康的