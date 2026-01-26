テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサー（32）が25日、インスタグラムを更新。同局系「サタデーステーション」（土曜午後8時54分）出演時の衣装姿を披露した。桝田アナは「『サタデーステーション』衣装」とコメント。ブルーのシャツにタックパンツという、長身の際立つコーディネートを投稿した。この投稿にフォロワーからは「モデルさんみたいで、めっちゃ素敵ですね」「沙也香さん細すぎ」「圧巻のプロポーションでいつも綺麗」と