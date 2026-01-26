グラビアアイドル山田あい（22）が25日、インスタグラムを更新。撮影風景を動画で投稿した。山田は「オフショットでTheシンプルな赤水着シンプルが1番って言うけどみんなはどんなのがみたい?」とファンへ問いかけ、撮影風景を動画でアップした。小面積ビキニ姿の山田が砂浜姿でポーズをとり、抜群のしなやかな曲線美を見せている。この姿にフォロワーからは「綺麗な姿に目が釘付け」「渚のヴィーナス」「脚なげぇ〜」とコメント