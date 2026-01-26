運輸部門のCO2排出削減、待ったなしの状況世界的な地球温暖化対策の動きに対し、日本では2013年比で2030年に46％のCO2（二酸化炭素）排出削減、2050年にカーボンニュートラルの達成を目標としています。自動車や公共交通機関を含む運輸部門も例外ではなく、2030年には35％の排出削減、2050年のカーボンニュートラル達成のためにはCO2吸収分を差し引いても90％程度の排出削減が求められます。【その差歴然！】これが「鉄道バスに