【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は時間外取引で上昇し、一時1オンス＝5000ドルの大台を初めて突破した。グリーンランド領有を巡る米欧対立などで、安全資産とされる金を買う動きが加速した。