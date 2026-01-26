テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの最終観覧が２５日午後、終了したことを報じた。最終観覧枠は午後３時４５分からで約１００人が訪れ、別れを惜しんだ。観覧はウェブでの事前申し込み抽選制で倍率２４・６倍。抽選には外れたが少しでも近くにいたいと来場した人もいた。シャオシャオとレイレイは