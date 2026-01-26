【向坂環 20th Anniversary Ver.】 発売日：2025年12月頃 価格：21,799円 セール価格：17,795円 楽天ブックスにて、グッドスマイルカンパニーから発売中のフィギュア「向坂環 20th Anniversary Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は18%オフの17,795円。 本商品は、20周年を迎えた恋愛ADV「ToHeart2」に登場する永遠の姉「向坂環」