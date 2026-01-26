26日朝の東京株式市場で日経平均株価は先週末からの急激な円高を受け、一時、1000円以上値下がりするなど大きく値を下げています。先週末に日本とアメリカで「政府・中央銀行によるレートチェックがあったのか」という臆測が飛び、外国為替市場では急激に円高が進みました。円相場は現在、1ドル＝155円をはさんで荒い値動きとなっています。これは去年12月半ば以来、およそ1か月半ぶりの水準です。