気象台は、午前9時46分に、なだれ注意報を朝来市、神河町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・朝来市、神河町に発表（雪崩注意報） 26日09:46時点南部では、27日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。兵庫県では、27日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■豊岡市□なだれ注意報27日にかけて注意■養父市□なだれ注意報27日にかけて注