ÅÝÌÚ¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾ºÆ³«¸«¹þ¤ß¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JR½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸áÁ°6»þ²á¤®¡¢ÀçËÌ»Ô¤Ë¤¢¤ë»É´¬±Ø¤È¿ÀÂå±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿ÅÄÂô¸ÐÀþ¤Î¾å¤ê²óÁ÷Îó¼Ö¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¤È¾×ÆÍ¤·Ää¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¸½ºß¡¢½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ï½©ÅÄ±Ø¤ÈÀ¹²¬±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÏÈ¯¤Î¾å¤ê¤ÏÂç¶Ê±Ø¤ÇÄä¼ÖÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¤ê¤È²¼¤ê¤¢¤ï¤»¤Æ2ËÜ¤Î¶è´Ö±¿µÙ¤·¡¢3ËÜ¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð