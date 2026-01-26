Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾å´Ñ¿·Ê¹¤Ï24Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Ã»´üÂÚºßÌÜÅª¤ÇÆ±¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÌÈ½ü¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÎ¹¹Ô¤Î¸¡º÷¿ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï23Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤¬Ã»´üÂÚºßÌÜÅª¤ÇÆ±¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÀë¸À¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Â»ÜÆü¤Ï¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤¬2025Ç¯6·î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÃ»´üÂÚºßÌÜÅª¤Ç