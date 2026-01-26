À¾Åìµþ»Ô¤Î2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò25Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Ò¤Ð¤ê¤¬µÖ¤Î2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡Ö2³¬¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È1³¬¤Î½»¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É23Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤ª¤è¤½10Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°