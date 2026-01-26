¥¿¥ì¥ó¥ÈÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê64¡Ë¤¬26Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¡¢2¾ì½êÏ¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÏÃÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡Ö3·î¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð²£¹Ë¾º¿Ê¤â¡×¤È¡¢Ï¢Â³Í¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬ÏÃÂê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎÉ½ã¤Ï¤«¤¹¤ì¤¿À¼¤Ç¡ÖÂç´Ø¤Ç2¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤Ï¾º¿Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¼¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê±©Ä»¿µ°ì¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿