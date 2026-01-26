ºòµ¨DeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤Ê¤¤¤È25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ë¡¼¥Ð»á¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸µ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï23Ç¯¤ËDeNA¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢21»î¹ç¤Ç4¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦51¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹µ­