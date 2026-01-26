¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á157.64±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ-0.09±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§158.38¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§155.17 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§156.90¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2026/01/23157.74 2026/01/22158.43 2026/01/21158.78 2026/01/20158.54 2026/01/19157.69 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© Klug¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°