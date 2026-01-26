【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISAMOが、2月4日にリリースする日本1stアルバム『PLAY』より、Highlight Medley映像を公開。 この映像に、佐藤 健がサプライズ登場している。 ■映像のテーマは“演劇”。一流の俳優を迎えたいというメンバーの想いから、佐藤健の出演が決定！ Highlight Medleyは、アルバムに収録されている楽曲の“聴きどころ”を短くつないだ試聴用メドレー映像。今作のテ