三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ・岩田剛典が海外で初めてのライブを行い、反響を呼んでいる。岩田は２５日、インスタグラムに「海外での記念すべき初ライブ」と書き出し、台湾の台北でファンから熱狂的な出迎えを受ける様子やライブの様子などを公開。「台北の皆さんの熱気と愛に包まれて、忘れられない夜になりました。本当に最高です。心からありがとう」と感謝の言葉をつづり、台湾語でも同様のメッセージをつづった