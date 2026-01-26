佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。「低温注意報」 26日午前7時時点で福岡県の福岡地方・北九州地方・筑後地方、佐賀県の全域に低温注意報が発表されています。農作物の被害や水道管の凍結にご注意ください。 「最低気温」 放射冷却の影響で冷え込みが強まり、ほぼすべての観測地点で氷点下の朝となりました。福岡市で氷点下0.4℃、大牟田市で氷点下4.8℃など、各