今日26日の近畿地方は大雪のピークは越え、雪が弱まってくる見込みです。長く続いた強い寒波の影響は、いったん落ち着くでしょう。ただ、29日(木)〜30日(金)ごろは再び雪の範囲が広がり、北部を中心に雪が強まる見通しです。また、厳しい寒さは少なくとも1月末にかけて続くでしょう。引き続き、雪や寒さに注意が必要です。28日(水)にかけて雪エリアは縮小29日(木)から再び降雪が強まる今日26日、近畿地方の大雪はようやくおさま