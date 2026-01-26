26日午前9時19分ごろ、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、静岡県の牧之原市です。【各地の震度詳細】■震度1□静岡県牧之原市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています