【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは25日までに、有力紙ワシントン・ポストが2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪への取材団の派遣を急きょ取りやめたと報じた。具体的な理由は明らかではないが、ポスト紙は経営難が続き、2023年と昨年に希望退職を募集している。ワシントン・ポスト紙が世界的なスポーツ大会に記者を派遣しないのは異例という。ニューヨーク・タイムズによると、ポスト紙は14人を派遣