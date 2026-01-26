ピザチェーン「ピザハット」と明星食品が初めてタッグを組んだコラボ商品「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」が、26日から全国で発売される。ピザハットの人気No.1メニュー「ピザハット・マルゲリータ」の味わいを、カップ焼そばで再現した意欲作となる。【写真】ピザハット×明星食品初コラボ記念！ピザと焼そばどっちもマルゲリータセット登場今回のコラボでは、ピザハットが監修を担当。もちもち食感