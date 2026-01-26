セリアで希少な「XLサイズ」のゴム手袋を発見！手が大きい筆者は飛びつきましたが、本体には「L」の表記があり困惑…。しかし使ってみると、驚くほど伸びが良くXL級のゆとりでした。内側シボ加工で着脱もスルッと快適。表記の謎を吹き飛ばす、手が大きい人の救世主といえる「塩化ビニル手袋」をレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：塩化ビニル手袋 ロングタイプ XLサイズ価格：￥110（税込）サイズ（約）：50