ANAグループは、毎月29日に実施している「ANAにキュン！」に合わせ、1月29日に割引クーポンの配布などを行う。国内ダイナミックパッケージでは最大20,000円割引のクーポンを配布するほか、ホテルでも割引クーポンを用意する。海外ダイナミックパッケージでは、最大100,000割引となるクーポンのほか、ハワイのオプショナルツアーでマイルが3倍となるプランを用意する。空港売店「ANA FESTA」では2.9倍、「ANA DUTY FREE SHOP」では2