あの、森の“のんびり屋さん”がモチーフになった、可愛すぎるヘアクリップをダイソーで発見しました！髪の毛をサッとまとめるのにちょうどいいサイズ感で使い勝手抜群。とにかくデザインが凝っていて、まるで動物が髪の毛につかまってお昼寝しているような姿に癒されますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイカットバンスクリップ 森の動物価格：￥220（税込）サイズ（約）：縦4.5×横8.5×奥行4cm販売ショップ