リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧について、英メディアで「移籍の可能性がある」との報道が相次いでいる。たとえば、クラブ専門サイトの『MOTリーズ・ニュース』は、「今の田中の状況を踏まえると、オファーがあれば放出を検討するだろう」と報道。英メディア『チームトーク』も「田中は出場時間の少なさに不満を抱え、冬の市場で去就が問題になる可能性がある」と伝えた。ただ、どの報道を見ても噂の域を出ないもの