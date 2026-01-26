北海道の新千歳空港で25日、風雪の影響で計56便が欠航し、運営会社によると、足止めされた約7千人が空港で一夜を過ごした。札幌市では25日午後7時までの24時間で、1月の観測史上最高となる54センチの降雪量を記録した。