26日朝の東京株式市場で日経平均株価は大きく値を下げています。先週末からの急激な円高を受けたもので、株価は現在、先週末に比べ1000円ほど値下がりし、5万2840円で取引されています。先週末に日本とアメリカで「政府・中央銀行によるレートチェックがあったのか」という臆測が飛びました。その動きもあり、外国為替市場で急激に円高が進みました。円相場は朝方、一時1ドル＝154円台を付けましたが、現在は1ドル＝155円台で推移