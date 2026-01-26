M!LKの山中柔太朗（24）、超特急の高松アロハ（25／※高＝はしごだか）が26日、映画『純愛上等！』（2月13日全国公開）大ヒット祈願を行った。【写真】綺麗な横顔…東京タワーに訪れた山中柔太朗＆高松アロハら本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。山