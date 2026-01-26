パレスチナ自治区ガザで、まきを集めていたパレスチナ人の少年2人がイスラエル軍の兵士に撃たれて死亡した/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区で24日、まきを集めていたパレスチナ人の少年2人がイスラエル軍の兵士に撃たれて死亡した。家族が明らかにした。死亡したのは、14歳と13歳の少年で、いとこ同士だった。病院が年齢を確認した。2人の遺体はガザ市のシファ病院に運ばれた。映像には、少年の1