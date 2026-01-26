SNSの投稿や動画などの大量のコンテンツは、人生の豊かさにどう関係するのか。ベストセラー作家で実業家のロルフ・ドベリさんは「『コンテンツのワナ』にハマると、山のようにある賢いコンテンツを大量に、しかも受動的に消費するせいで、『自分の視野は広がった！』と錯覚し、生産的なことをしているような気分になる」という――。（第2回／全3回）※本稿は、ロルフ・ドベリ『Not To Do List 失敗を避けて、よりよい人生にするた