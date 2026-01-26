■2年半ぶりの卵高騰、一体なぜ？これまで「物価の優等生」と呼ばれてきた、卵の価格上昇が鮮明化している。昨年12月には、2023年6月ごろの「エッグショック」を上回る水準まで、卵の価格は上昇した。今年に入っても価格上昇は続いており、一部のレストランなど卵を大量に使う事業者は悲鳴を上げている。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_卵価格高騰の背景には、国内外のいくつかの要因