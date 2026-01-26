歌手兼俳優のチャウヌが、200億ウォン台の脱税疑惑に包まれ、韓国芸能界における納税の在り方に大衆の注目が集まっている。チャウヌ側は今回の騒動について、「確定した事案ではなく、課税前適否審査を通じて適法に争う」との立場を明らかにしている。【衝撃】“顔天才”チャウヌに脱税疑惑こうした論争の中、毎年「納税者の日」に選定される模範納税者の芸能人たちの記録が、改めて注目を浴びている。韓国国税庁は、誠実に税金を