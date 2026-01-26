寒風の吹きすさぶ真冬には、デートでどんなところに行ったらいいのか、頭を悩ませる人も多いことでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いたアンケートを参考に、「女の子が喜ぶ『寒い季節ならではのデート』」をご紹介します。【１】スキーやスノーボードなど、ウインタースポーツを楽しむデート「冬にしかできないスポーツに、ガッツリ挑戦してみたい！」（20代女性）というように、行動派の女性なら、身体を動