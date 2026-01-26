女優の中条あやみが２５日までにＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「オンマと大好きなナッコプセ食べて買い物した日」と題して、長い髪をおろして白系のストールを巻いた姿でカメラに視線を送る様子を映したムービーなどをアップ。「ひゃー寒すぎた」とつづった。「オンマ」は韓国語で「お母さん」、「ナッコプセ」は韓国料理の一つを表す。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。