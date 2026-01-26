2014年のデビューシングル「All About That Bass (オール・アバウト・ザット・ベース)」で、「ポッチャリしてるの。それが私の魅力よ」などと痛快に歌って喝采を浴び、日本でも「ぽちゃカワ歌姫」の愛称で親しまれたメーガン・トレイナー。第1子を出産して以降、20 kg以上減量してすっかりスリムになり、その激変ぶりがたびたび話題に。そんな彼女が今月20日、SNSで第3子の誕生を報告。多くの祝福を受けた一方で、一部から批判