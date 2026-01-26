フィリピン南部の海上で26日、乗客・乗員合わせておよそ360人が乗ったフェリーが沈没しました。これまでに240人以上が救助されましたが、少なくとも13人の死亡が確認されています。AP通信などによりますと、フィリピン南部バシラン島の沖合で26日、乗客332人と乗員27人を乗せたフェリーが沈没しました。フィリピン沿岸警備隊によりますと、これまでに240人以上が救助されましたが、少なくとも13人が死亡したということです。フェリ