交通情報です。警察やあいの風とやま鉄道によりますと、きょう午前6時30分ごろ、富山市北代にあるあいの風とやま鉄道の踏切で貨物列車と普通乗用車が衝突しました。この事故で車に乗っていた１人が救急搬送されたということです。けがの程度は分かっていません。あいの風とやま鉄道は富山～高岡の上下線で一時列車の運転を見合わせ、午前8時28分に運転を再開しました。この影響で上り4本、下り5本の列車の運休が決まっていま