巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が、3月の第6回WBCに出場する侍ジャパンを激励するため2月の宮崎事前合宿を訪問することが25日、分かった。高校時代に甲子園で対戦し、プロ入り後も親交がある井端弘和監督（50）の要請を受けて実現。メジャーも熟知する松井氏だけに、連覇を目指す侍にとって強力な援軍となる。松井氏は井端監督の1学年上で、プロ入り後も親交を重ねてきた。01