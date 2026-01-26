25日、群馬県藤岡市の山林で火事がありました。現在も延焼中です。警察や群馬県などによりますと、25日午前8時すぎ、群馬県藤岡市上日野で「自宅の2階から外を見たら煙が見える」と消防に通報がありました。現場は山林で、26日も午前6時ごろから自衛隊のヘリコプター2機が消火活動を行っています。これまでに9ヘクタールが燃えていて、現在も延焼しています。ケガ人はおらず、民家のある場所からは離れているということです。