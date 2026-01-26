BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が23日、自信のインスタグラムに東京ドーム公演の写真などを掲載した。「東京で誕生日祝賀ショーはとても楽しかった」とし「東京で3日間の夜が夢だった、ありがとう」という英文感想を残した。また「黒とピンクで染まった夜一緒に作れて幸せでした」と日本語で書き、青いハートマークを付けた。公開された写真には、16日から18日までの3日間、東京ドームで開かれたBLACKPINKワールドツアー「DEADLI