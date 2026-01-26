過去5年以内に「あおり運転」を経験した人は34.5％という調査結果も！三重県警津南警察署は2026年1月8日、大型トラックを運転していた男性をバールで脅したうえケガを負わせたとして、三重県松阪市に住む57歳の男を暴力行為等処罰に関する法律違反と傷害の疑いで逮捕しました。この事案は昨年11月11日の正午頃、男が津市雲出本郷町の国道23号を軽トラックで走行中、大型トラックを停車させ、バールを持って「お前何しとんじゃ