1月26日未明、静岡県富士宮市で、交際している女性の顔を殴り、けがをさせた疑いで、33歳の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、富士宮市山宮の建設業の男（33）です。警察によりますと、男は、26日午前1時頃、富士宮市内の駐車場で、交際している40代の女性の顔を殴り、けがをさせた疑いが持たれています。 女性は唇付近に軽いけがをしたということです。 2人は飲食店で飲酒をしており、店を出た後