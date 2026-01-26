「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）新大関安青錦が白鵬以来２０年ぶりの新大関優勝、双葉山以来８９年ぶりとなる新関脇、新大関連続優勝を果たした。１２勝３敗で熱海富士と並んだ中、優勝決定戦を首投げで制し、２場所連続２度目の賜杯を手にした。祝勝会で印象的だったのは安治川親方と女将さんの優しい笑みだ。安青錦が持った祝杯を支える様子はまるで父と母のような愛に包まれていた。今場所は大関の美しい