コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングはこのほど、千葉県鎌ケ谷市の本庁舎に、公用車として電気自動車(EV)1台と普通充電器2基を導入した。公用車EV○■再エネ電力でゼロカーボン・ドライブ実現、地域の脱炭素化を推進本庁舎設備に導入済みの再生可能エネルギー100%電力を活用することで、公用車EVは走行時のCO2排出量がゼロとなる「ゼロカーボン・ドライブ」を達成。鎌ケ谷市は今回導入