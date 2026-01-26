日本ハムの田宮裕涼捕手が、“推し活”を楽しむ様子を公開した。田宮は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「ＴＨＩＳＩＳＫＥＮＴＹ行ってきました！ほんと最高のライブでした！登場曲何にしようかなぁ」と記し、登場曲にするなど大ファンを公言しているアイドルグループ「ＳｅｘｙＺｏｎｅ」（現・ｔｉｍｅｌｅｓｚ）の元メンバーで、ソロアーティストとして活動している中島健人のソロライブに、うちわとペン