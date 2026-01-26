昨年11月に紹介した「整備士の労働現場」（2025年11月24日配信）。人手不足に季節や気候による苦労、電気自動車の増加による整備中の感電、「猫バンバン」の重要性などを紹介した。後編の本稿では、整備士のなかでも「トラックを整備する現場の人たち」から聞いた話を綴っていきたい。【写真で見る】ドライバーたちが「泥除け」にこだわる理由より高い専門知識を要するトラックの整備トラックは、乗用車と同じ「自動車」ではあ