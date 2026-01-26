俳優の石原良純（63）が26日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に“ガラガラかすれ声”で出演した。あまりの“ガラガラかすれ声”に司会の羽鳥慎一が「どうしました、声？」と聞くと、石原は「昨日、寒い中でロケやってたらこんなになっちゃった。でも大丈夫」と説明。その後も、石原はコメンテーターとして話そうとしたが、自分でも聞き取りづらさに気付き「僕は声を出さない方がいいですね」とコ